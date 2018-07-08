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Соцсети: боевики «МГБ ДНР» захватили в заложники семью с маленьким ребенком (фото)
Под оккупированной Горловкой на Донетчине на блокпосту оккупантов «Майорский» боевики так называемого «министерства госбезопасности ДНР» захватили, а заложники семью с маленьким ребенком. Об этом в социальной сети сообщает очевидец происшествия.
По информации автора поста, случилось это уже перед самым закрытием блокпоста в пятницу, 6 июля.
Работникам «МГБ ДНР» не понравились удостоверения супругов, которые, судя по услышанному очевидцем, работают в железнодорожном хозяйстве на мирной территории Украины.
Мужчину увезли в Донецк, а судьба женщины с ребенком автору поста доподлинно неизвестна. Автор сообщения просит администратора ветки не удалять его пост для максимальной реакции на инцидент.
Напомним, «ФАКТАМ» стало известно, почему объявил голодовку узник «ДНР» Станислав Асеев.
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