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Происшествия

Соцсети: боевики «МГБ ДНР» захватили в заложники семью с маленьким ребенком (фото)

23:05 8 июля 2018   3254
МГБ ДНР
Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ» (Донецк)

Под оккупированной Горловкой на Донетчине на блокпосту оккупантов «Майорский» боевики так называемого «министерства госбезопасности ДНР» захватили, а заложники семью с маленьким ребенком. Об этом в социальной сети сообщает очевидец происшествия.

По информации автора поста, случилось это уже перед самым закрытием блокпоста в пятницу, 6 июля.

Работникам «МГБ ДНР» не понравились удостоверения супругов, которые, судя по услышанному очевидцем, работают в железнодорожном хозяйстве на мирной территории Украины.

Мужчину увезли в Донецк, а судьба женщины с ребенком автору поста доподлинно неизвестна. Автор сообщения просит администратора ветки не удалять его пост для максимальной реакции на инцидент.

Напомним, «ФАКТАМ» стало известно, почему объявил голодовку узник «ДНР» Станислав Асеев.

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