Происшествия

Соцсети: боевики «МГБ ДНР» захватили в заложники семью с маленьким ребенком (фото)

Под оккупированной Горловкой на Донетчине на блокпосту оккупантов «Майорский» боевики так называемого «министерства госбезопасности ДНР» захватили, а заложники семью с маленьким ребенком. Об этом в социальной сети сообщает очевидец происшествия.

По информации автора поста, случилось это уже перед самым закрытием блокпоста в пятницу, 6 июля.

Работникам «МГБ ДНР» не понравились удостоверения супругов, которые, судя по услышанному очевидцем, работают в железнодорожном хозяйстве на мирной территории Украины.

Мужчину увезли в Донецк, а судьба женщины с ребенком автору поста доподлинно неизвестна. Автор сообщения просит администратора ветки не удалять его пост для максимальной реакции на инцидент.

Напомним, «ФАКТАМ» стало известно, почему объявил голодовку узник «ДНР» Станислав Асеев.