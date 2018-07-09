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"Новичок" открыл счет смертям — в Солсбери скончалась одна из жертв отравления
В воскресенье, 8 июля, в больнице британского города Солсбери скончалась 44-летняя Дон Стерджесс, которая, как считают британские власти, подверглась воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок».
Как уже сообщали «ФАКТЫ», женщину нашли в бессознательном состоянии 30 июня в доме ее приятеля, 45-летнего Чарли Роули в Эймсбери. Он также был без сознания. Симптомы были идентичны тем, с которыми 4 марта в Солсбери были обнаружены Сергей и Юлия Скрипаль.
Дон Стерджесс
Дон Стерджесс, подчеркивает западная пресса, стала первой жертвой отравления «Новичком», которую британским врачам не удалось спасти.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она шокирована смертью Дон Стерджесс. Расследование в Эймсбери продолжается. В нем участвуют более 100 опытнейших полицейских.
Чарли Роули
Чарли Роули остается в больнице в критическом состоянии. В сознание он не приходил.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...”