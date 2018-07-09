"Новичок" открыл счет смертям — в Солсбери скончалась одна из жертв отравления

Мир

В воскресенье, 8 июля, в больнице британского города Солсбери скончалась 44-летняя Дон Стерджесс, которая, как считают британские власти, подверглась воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок».

Как уже сообщали «ФАКТЫ», женщину нашли в бессознательном состоянии 30 июня в доме ее приятеля, 45-летнего Чарли Роули в Эймсбери. Он также был без сознания. Симптомы были идентичны тем, с которыми 4 марта в Солсбери были обнаружены Сергей и Юлия Скрипаль.

Дон Стерджесс

Дон Стерджесс, подчеркивает западная пресса, стала первой жертвой отравления «Новичком», которую британским врачам не удалось спасти.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она шокирована смертью Дон Стерджесс. Расследование в Эймсбери продолжается. В нем участвуют более 100 опытнейших полицейских.

Чарли Роули

Чарли Роули остается в больнице в критическом состоянии. В сознание он не приходил.