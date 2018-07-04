9 июля 2018

Сначала, представляя эту удивительную по красоте и изяществу работу, я собирался рассказать вам о маленьком герое, чей дивный образ нашёл воплощение в этой композиции. Но тут же отказался от этой затеи. Потому что она просто … невыполнима. Образ веселого пастушка, с флейтой в руках пританцовывающего на тонких, почти прозрачных, лепестках распустившегося лотоса, столь многогранен и глубок, что о нем можно рассказывать целую вечность. Ведь это одно из воплощений Кришны, и именно флейта в его руках во многом делает этот образ привлекательным для миллионов людей. Ибо, как известно посвящённым в эту тему, таинственная мелодия волшебной флейты способна будоражить умы не только людей, но даже животных. Одних заставляя задумываться над природой бытия. Других вынуждая тревожно метаться в поисках неведомо чего…

Об этом удивительном пастушке я впервые услышал в Ливерпуле. Во время посещения музея, посвящённого знаменитой «ливерпульской четверке», экскурсовод, талантливейше помешанный на творчестве The Beatles, несколько раз обратил наше внимание на необычное увлечение Джорджа Харрисона индийской музыкой, да и индийской культурой в целом. Кстати, Харрисон, учившийся в одной школе с Джоном Ленноном и не будучи с ним знакомым до своего появления в культовой группе, ставшей самой знаменитой в мировой музыкальной истории, со временем так увлёкся Индией, что даже прах свой завещал после смерти развеять над индийской рекой Ганг. Что и было сделано его родными после ухода Джорджа в мир иной. А умер он, кстати, после тяжелейшего ракового заболевания в городе Беверли-Хиллз в Америке в 2001 году. В 58 лет. Вкусив все прелести славы, заслуженной и неоспоримой.

Так вот. У Джорджа Харрисона, написавшего почти десятую часть всех самых известных композиций The Beatles, оказывается, есть прекрасная песня, посвящённая герою нашей сегодняшней фарфоровой композиции. Песня эта так и называется «Гопала Кришна». Не считаю себя вправе вам что-либо советовать. Но если у вас найдётся всего лишь несколько минут для того, чтобы послушать эту сказочную мелодию, поверьте, вам не придётся упрекать меня за эти прекрасные мгновения…

Всем сегодняшним именинникам от души желаю добра и счастья.