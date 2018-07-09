Скандал с футболистом Видой: "Человек имеет право на свою позицию" (фото, видео)

Спорт

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал скандал, разразившийся после публикации небольшого видеоролика, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида после победы над сборной РФ говорит «Слава Украине». В связи с этим ФИФА вынесла предупреждение игроку, а в России разразилась настоящая истерия.

«У футболиста, который много лет защищал честь киевского „Динамо“ и жил в столице Украины в очень тяжелое для нашей страны время, осталось здесь много друзей и болельщиков, заслуживших, чтобы частичку этой победы он посвятил именно им! За последние несколько лет обращение „Слава Украине!“ стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма! И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, с большим уважением относится к ней, к ее гражданам. Он имеет право публично высказать уважение и к Украине, и к ее гражданам! Мы оперативно направили в соответствующие органы ФИФА и УЕФА письма с целью защитить не только футболиста хорватской сборной, но и, в первую очередь, человека, который имеет право на свою позицию и уважает нашу страну! И Вида сыграет в полуфинале ЧМ-2018! Слава Хорватии! Слава Украине!», — написал Андрей Павелко на своей страничке в Facebook.

Высказал свою точку зрения в связи со скандалом и народный депутат Украины, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

«Интересно, когда ФИФА запретит упоминать Украину другими игроками команды? Похоже, что даже российский воздух искажает мнение футбольной бюрократии. На самом деле это началось с развращенного выбора России в качестве принимающего государства. Таким образом, случай с Видой удивляет только уровнем цинизма ФИФА», — написал в своем Twitter парламентарий.

I wonder when @FIFAcom banned Ukraine to be mentioned by other team players? Seems like even Russian air is twisting football bureaucracy’s mind. Actually it was started with corrupted choosing Russia as hosting state. So Vida case surprises with the level of FIFA cynicism only. — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) 8 июля 2018 г.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ФИФА предупредила Виду за проукраинское видео.

Фото из Facebook Андрея Павелко