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Австрия прикрыла границу: 30 км/час и визуальный контроль
В ночь на понедельник, 9 июля, Австрия ввела временный контроль на ключевых пограничных контрольно-пропускных пунктах. Пропускной режим усилили, в частности, на участке автобана между германским Киферсфельденом и австрийским Куфштайном и КПП Бреннер на границе между итальянским Южным Тиролем и федеральной землей Австрии Тироль. Проверки будут также действовать на границе Германии с австрийским Тиролем. Такой режим продлится до 13 июля.
Как сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на dpa, по рекомендации дорожной полиции в указанных местах автомобили должны сбрасывать скорость до 30 км в час для прохождения визуального контроля. Чтобы избежать пробок, на въезд будут работать две полосы. Тем не менее водителям советуют учитывать вероятность задержек.
Сообщается, что австрийские власти отрицают ужесточение мер миграционным кризисом, заявляя о необходимости обеспечения безопасности на период встреч глав МВД стран ЕС в Инсбруке. Данная мера не имеет отношения к проблеме беженцев, утверждают власти. «Мы ищем возможных правонарушителей, не обязательно мигрантов», — утверждают в полиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», предприятия столицы Австрии Вены уже с 1 сентября могут перейти на 12-часовой рабочий день.
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