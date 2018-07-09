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Удар для Терезы Мэй: ее министр по Brexit подал в отставку

Поздно вечером 8 июля министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис подал в отставку. Произошло это после того, как премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй сообщила, что ей удалось согласовать со всеми членами своего кабинета важнейшие вопросы Brexit.

Заседание правительства проходило 6 июля и растянулось на несколько часов. Учитывая, что это было начало уик-энда, Мэй собрала своих министров в загородной резиденции премьеров — Чекерс.

Она убедила всех, включая Дэвиса, в целесообразности «мягкого Brexit» и создания зоны свободной торговли между Великобританией и ЕС. Этот план в конце июня Мэй представила на саммите глав государств и правительств стран Евросоюза в Брюсселе. И он был там благосклонно встречен.

Уговорив членов своего кабинета, Мэй собиралась на этой неделе сосредоточить усилия на проведении «мягкого Brexit» через британский парламент. Единогласная поддержка плана была ей крайне необходима.

Дэвис обменялся с премьер-министром несколькими письмами уже после заседания правительства в Чекерс. В последнем из них он объявил об отставке. При этом подчеркнул, что из-за политики Мэй даже «при лучшем раскладе» позиции Британии на переговорах с ЕС будут ослаблены. А ведь именно Дэвис вел все переговоры с представителем Брюсселе после того, как британцы большинством голосов на референдуме в июне 2016 года проголосовали за выход из состава Евросоюза.

Как отмечают британские СМИ, решение, принятое Дэвисом — «это удар для премьера». Отставка министра по Brexitв очередной раз обнажила глубину противоречий в рядах правящей Консервативной партии.

Вслед за Дэвисом в отставку подал и парламентский заместитель министра по Brexit Стив Бейкер.