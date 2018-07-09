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Илон Маск показал уникальную подлодку для спасательных работ в Таиланде (видео)

8:30 9 июля 2018   601
Миниатюрная подводная лодка Илона Маска

Основатель компании SpaceX Илон Маск, предложивший властям Таиланда помощь в спасении застрявших в пещере подростков-футболистов, продемонстрировал аппарат, который может быть использован во время спасательной операции.

По его словам, в основе миниатюрной подводной лодки — труба ракеты Falcon для подачи жидкого кислорода. «Лодка способна транспортировать двоих водолазов, она достаточно маленькая, чтобы проходить через узкие отверстия. И очень прочная», — сообщил Илон Маск.

В своем Twitter он показал моделирование в бассейне маневра прохода подлодки через небольшие отверстия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из пещеры пока удалось спасти лишь четверых мальчишек.

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