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Илон Маск показал уникальную подлодку для спасательных работ в Таиланде (видео)
Основатель компании SpaceX Илон Маск, предложивший властям Таиланда помощь в спасении застрявших в пещере подростков-футболистов, продемонстрировал аппарат, который может быть использован во время спасательной операции.
По его словам, в основе миниатюрной подводной лодки — труба ракеты Falcon для подачи жидкого кислорода. «Лодка способна транспортировать двоих водолазов, она достаточно маленькая, чтобы проходить через узкие отверстия. И очень прочная», — сообщил Илон Маск.
В своем Twitter он показал моделирование в бассейне маневра прохода подлодки через небольшие отверстия.
Simulating maneuvering through a narrow passage pic.twitter.com/2z01Ut3vxJ— Elon Musk (@elonmusk) 9 июля 2018 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из пещеры пока удалось спасти лишь четверых мальчишек.
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“ Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.”