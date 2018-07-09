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Умер мальчик, упавший в костер на Ивана Купалу
В харьковской больнице умер пятилетний мальчик, в ночь на Ивана Купалу упавший в костер и получивший тяжелейшие ожоги четвертой степени.
Как сообщает «Медиапорт», информацию о смерти ребенка подтвердили в Харьковском горсовете.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 166 УК Украины (Злостное невыполнение обязанностей по досмотру за ребенком). В то же время в полиции отмечали, что семья погибшего ребенка «характеризуется позитивно».
Сообщается, что по данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, во время купальских гуляний 6 июля в разных районах Харьковской области ожоги получили четверо людей, включая 5-летнего ребенка.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», маленькая девочка случайно села в ведро с только что проваренными помидорами и получила ожоги 65 процентов кожи.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.”