Происшествия

Умер мальчик, упавший в костер на Ивана Купалу

В харьковской больнице умер пятилетний мальчик, в ночь на Ивана Купалу упавший в костер и получивший тяжелейшие ожоги четвертой степени.

Как сообщает «Медиапорт», информацию о смерти ребенка подтвердили в Харьковском горсовете.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 166 УК Украины (Злостное невыполнение обязанностей по досмотру за ребенком). В то же время в полиции отмечали, что семья погибшего ребенка «характеризуется позитивно».

Сообщается, что по данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, во время купальских гуляний 6 июля в разных районах Харьковской области ожоги получили четверо людей, включая 5-летнего ребенка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», маленькая девочка случайно села в ведро с только что проваренными помидорами и получила ожоги 65 процентов кожи.