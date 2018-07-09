"Запроданка": соцсети отреагировали на заявление украинской певицы о футболе

Шоу-бизнес

В социальных сетях достаточно жестко отозвались на заявление украинской певицы Анны Седаковой о матче между футбольными командами России и Хорватии, сделанное во время телеэфира на российском Первом канале. Седакова ничтоже сумняшеся заявила, что в Украине все «поддерживают сборную России».

О ее выступлении на кремлевском ТВ, в частности, на своей страничке в Facebook сообщал российский журналист Александр Тверской, сбежавший из России в Украину.

Позже в сети появилось и видео заявления певицы, в котором она утверждает, что каждый, кого она встречала на улицах Киева и Одессы, говорили о поддержке сборной России. «Всем это очень важно», — уверяла Седокова.



На страничке певицы в Instagram под постом, посвященном о ЧМ-2018, пользователи оставили нелицеприятные комментарии:

«Обломись. Хорватія чемпіони»;

«Межгосударственная такая б…»;

«Запроданка кац… ська»;

«Твои проиграют точно».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывшие игроки киевского «Динамо» хорваты Домагой Вида и Огнен Вукоевич после победы над Россией в четвертьфинале ЧМ-2018 передали привет Украине.