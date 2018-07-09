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Наводнение в Японии: погибли более 100 человек (видео)
Число жертв наводнения и оползней в Японии превысило 100 человек, не менее 50 японцев считаются пропавшими без вести.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan Times, власти страны объявили эвакуацию почти 6 млн человек в 19 префектурах. Сообщается, что в префектуре Окаяма около тысячи человек остаются заблокированы потоками воды на крышах зданий.
Тем временем AFP сообщает, что в спасоперации принимают участие 73 тысячи полицейских, спасателей, сил самообороны и сотрудников береговой охраны Японии, задействовано 700 вертолетов.
VIDEO: Rescue workers, police and troops in Japan battle to reach people feared trapped by devastating flooding and landslides pic.twitter.com/2jMMkyizIR— AFP news agency (@AFP) 9 июля 2018 г.
Напомним, что тайфун обрушился на Японию 7 июля. После него начались проливные дожди, спровоцировавшие наводнение и сели. Сообщается о повреждении свыше 270 тысяч зданий.
Власти предупреждают жителей страны, что ливни ослабили землю на холмах, так что угроза схода новых селей остается.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Греции началось наводнение, а на Бали проснулся вулкан.
Фото принтскрин.
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