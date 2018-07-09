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- 10:01 Найкращі страви львівської кухні: рекомендує Роман Віктюк
Найкращі страви львівської кухні: рекомендує Роман Віктюк
Львівська кухня сьогодні дуже популярна. Зокрема, львівські сирники та штруделі можна спробувати не тільки у Львові, але й у Києві, Чернівцях, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі та інших містах України.
Про улюблені шкварочки, холодний львівський борщ, сонячний курячий бульон, штруделі та інші ласощі «ФАКТАМ» розповів відомий режисер Роман Віктюк.
Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»
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“ Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...”