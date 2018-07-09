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Общество

Найкращі страви львівської кухні: рекомендує Роман Віктюк

10:01 9 июля 2018   232
Роман Виктюк
Інф. «ФАКТІВ»

Львівська кухня сьогодні дуже популярна. Зокрема, львівські сирники та штруделі можна спробувати не тільки у Львові, але й у Києві, Чернівцях, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі та інших містах України.

Про улюблені шкварочки, холодний львівський борщ, сонячний курячий бульон, штруделі та інші ласощі «ФАКТАМ» розповів відомий режисер Роман Віктюк.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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