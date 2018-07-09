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Украина

Водителей предупредили о ремонте на трассе государственного значения

10:05 9 июля 2018   382
Ремонт трассы в Уманском районе
Инф. «ФАКТОВ»

В Укравтодоре обратили внимание водителей на изменения движения автотранспорта по автодороге государственного значения М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (на участке км 535 + 690 в Уманском районе) в связи с проведением ремонтных работ.

Сообщается, что в данном районе движение осуществляется по устроенной рядом временной объездной километровой двухполосной дороге.

«Для обеспечения безопасности движения на автодороге М-12 размещены необходимые временные дорожные знаки, информационные панно и другие технические средства организации движения. Служба автомобильных дорог в Черкасской области рекомендует водителям заранее планировать свой маршрут, учитывая данную информацию, и с пониманием отнестись к временным неудобствам во время проведения ремонтных работ», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стало известно, как изменится работа столичного общественного транспорта в период с 4 по 9 июля

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