В Днепре бизнесмена расстреляли прямо возле его дома (фото)

Происшествия

В ночь на 9 июля в Днепре в собственном дворе был расстрелян 31-летний местный бизнесмен.

Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Днепропетровского областного главка Нацполиции Украины, около часа ночи правоохранителям поступило сообщение от местных жителей, что на улице Кодацкий спуск слышны выстрели, а у ворот собственного дома в луже крови лежит мужчина.

«Потерпевшим оказался 31-летний местный житель, который получил огнестрельное ранение в голову. Прибывшие на место ЧП медики „скорой“ срочно госпитализировали раненого. Но, к сожалению, мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание», — сказали в полиции Днепропетровщины.

На месте преступления правоохранители изъяли гильзу, которая направлена на экспертизу для установления оружия, из которого стреляли.

В то же время очевидцы говорят, что выстрелов было несколько. Выбежав на улицу, люди увидели, что от ворот домовладения бизнесмена убегает несколько мужчин.

Читайте также: Расстрел в центре Киева: киллеров было как минимум двое

Можно предположить, что нападавшие следили за своей жертвой и ждали удобного случая, чтобы расправиться с ней. На это указывает то, что в момент нападения ворота частного домовладения были открыты, а рядом стояла машина. Видимо, бизнесмен только вернулся домой и в этот момент неизвестные открыли по нему огонь.

Местные СМИ не исключают, что убийство мужчины может быть связано с его деятельностью. В то же время в полиции сейчас рассматривают все версии.

«На месте еще работает следственно-оперативная группа, которая изымает вещественные доказательства, а также опрашивает свидетелей. Кроме этого, в рамках начатого уголовного производства по статье УК „Умышленное убийство“ принимаются все меры для установления личностей стрелявших и их задержания», — добавили в пресс-службе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что правоохранителями изъят пистолет ТТ, из которого в Киеве расстреляли подполковника полиции.

Фото пресс-службы днепропетровского областного главка Нацполиции Украины и издания «Информатор»