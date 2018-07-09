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Украина

Боевики объяснили, почему в "ДНР" и "ЛНР" не работает Vodafone

10:30 9 июля 2018   878
«ДНР», нет связи
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

С 9.00 9 июля в оккупированных городах нет связи.

В пресс-службе «министерства связи ДНР» сообщили, что работа мобильного оператора Vodafone нарушена в связи с аварией в районе Лисичанска: «С 9.00 связи оператора нет ни в «ДНР», ни в «ЛНР». Там добавили, что в данный момент уточняются подробности произошедшего.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что боевики «МГБ ДНР» захватили в заложники семью с маленьким ребенком.

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