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Боевики объяснили, почему в "ДНР" и "ЛНР" не работает Vodafone
С 9.00 9 июля в оккупированных городах нет связи.
В пресс-службе «министерства связи ДНР» сообщили, что работа мобильного оператора Vodafone нарушена в связи с аварией в районе Лисичанска: «С 9.00 связи оператора нет ни в «ДНР», ни в «ЛНР». Там добавили, что в данный момент уточняются подробности произошедшего.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что боевики «МГБ ДНР» захватили в заложники семью с маленьким ребенком.
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