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ЧМ-2018 на ТВ 10 июля: где смотреть матч Франция — Бельгия

7:00 10 июля 2018   150
ЧМ-2018 на ТВ 10 июля: где смотреть матч Франция — Бельгия
Инф. «ФАКТОВ»

½ финала

10 июля (вторник)

Франция — Бельгия 21.00 «Интер»

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Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!

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