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ЧМ-2018 на ТВ 10 июля: где смотреть матч Франция — Бельгия
½ финала
10 июля (вторник)
Франция — Бельгия 21.00 «Интер»
влажность:
давление:
ветер:
“ Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала! ”