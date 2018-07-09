Возвращение "Новичка": зачем Кремлю новая атака на Британию?

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Аналитики секции «Дельта» группы «Информационное сопротивление» сообщили о манипуляциях российских пропагандистов при освещении событий в Эймсберби, где от действия отравляющего вещества «Новичок» пострадали двое британцев. Одна из них — 44-летняя Дон Стерджесс — скончалась.

«Пока контртеррористический отдел Скотланд-Ярда занимается сбором улик, Кремль активно распространяет фейки о причастности британских спецслужб к отравлению Скрипалей и пары из города Эймсбери. Складывается впечатление, что Москва изначально была готова к такому повороту событий, что она целенаправленно провела очередную операцию в граничащем с Солсбери городком», — утверждают аналитики.

При этом заявления официальных лиц Великобритании используют для манипуляций. Так, к примеру, после того, как замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что пара из Эймсбери не была «целью атаки», ряд кремлевских СМИ поспешили сообщить, что в Британии не считают Россию причастной к отравлению.

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В «ИС» сравнивают ЧП в Эймсбери (медики сначала подумали об передозировке героина) с событиями августа 1995 года, когда при помощи боевого отравляющего вещества был убит глава «Росбизнесбанка» Иван Кивелиди: «Когда он упал в обморок, все думали, что это связано с его почечным заболеванием, однако после его госпитализации сразу умерла его секретарь, а позже и патологоанатом, который вскрывал тело погибшего. Ситуация была предельно банальной: секретарь ответила на телефонный звонок и передала трубку Кивелиди. Как вы сами уже догадались, на телефон и был нанесен «Новичок».

Аналитики предполагают, что первичному отравлению подверглась Дон Стерджесс, а уже затем и ее друг Чарли Роули, который сейчас находится в критическом состоянии. Предполагается, что причастный к отравлению пары из Эймсбери «вступил с ними в доверительный контакт», как и в случае с Сергеем и Юлией Скрипаль.

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«Почему были выбраны Солсбери и Скрипали? Потому что там нет масштабной сети видеонаблюдения. Однако после покушения она, вероятно, там появилась: ведь силовикам необходимо было отыскать исполнителя. Вражеские спецслужбы никогда не будут осуществлять в том же месте идентичный прежнему инцидент — существуют высокие риски срыва и раскрытия операции. А вот в Эймсбери такой сети не существует. Вот и складывается впечатление, что на сей раз атака была произведена не в первой зоне поражения — в городе Солсбери. Просто кому-то необходимо было создать атмосферу подозрительности и страха; показать, что на самом деле нет никакого российского „Новичка“, что именно британские спецслужбы и ученые проводят опыты на своих согражданах, а Россия непричастна к отравлению Скрипалей», — утверждают аналитики ИС и добавляют: «Вы действительно верите, что отравление британской пары в Эймсбери было случайностью и к этому не причастны российские спецслужбы? Думаю, что ответ очевиден: всё это — дело рук Кремля. И это означает, что активная новая фаза российской агрессивной кампании по подрыву единства Запада началась».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», со здоровьем полицейского, обратившегося к медикам после работы по делу отравления пары в Эймсбери, все в порядке.