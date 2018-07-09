Бывший футболист «Арсенала» арестован в Лондоне

Спорт

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Кот-д'Ивуара Эммануэль Эбуэ был доставлен в полицейский участок Лондона по подозрению в поджоге жилого дома в районе Энфилд. Стражи порядка задержали 35-летнего спортсмена возле самого дома, посчитав его поведение подозрительным.

Отмечу, что сам Эбуэ до развода со своей женой проживал как раз в районе Энфилд, правда, источники в полиции не сообщают, какой именно дом поджег футболист.

Напомню, в декабре 2017 года Эммануэль дал откровенное изданию Daily Mirror, в котором признался, что после развода с женой, забравшей их дом, практически все деньги, заработанные Эбуэ за игровую карьеру, и троих детей, он вынужден скрываться от полиции, живя в квартире у друга, и из-за навалившихся проблем был близок к суициду.

После опубликованных откровений футболиста главный тренер турецкого «Галатасарая» (где Эммануэль выступал в период 2011—2015 гг.) Фатих Терим заявил, что стамбульский клуб в трудный момент готов помочь своему бывшему игроку и предоставить работу в тренерском штабе одной из юношеских команд.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший футболист «Ромы» арестован за серию вооруженных ограблений.