«Накопилась масса дел»: российский боевик Прилепин уходит из «армии ДНР»

Украина

Российский боевик и писатель Захар Прилепин, который воюет в составе «армии ДНР», заявил что уходит, поскольку в России у него накопилась масса дел, а «наступления не будет».

«Наш батальон перешел в из состава полка спецназначения в ведомство ракетных войск. Теперь мы — ракетчики. Специфика, прямо скажем, не моя. И в свете того, что наступления не будет, а в большой России у меня за два года донбасской службы накопилась уйма зависших и не решаемых дел, в этом июле я ухожу с поста заместителя командира батальона», — цитирует интервью боевика пропагандистскому ресурсу «Обозреватель».

При этом боевик заявляет о минимизации противостояния на Донбассе: «Нельзя сказать, что на донбасских фронтах полная тишина — но противостояние минимизировано; за четыре года я такого и не помню».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики «МГБ ДНР» захватили в заложники семью с маленьким ребенком.