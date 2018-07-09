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«Накопилась масса дел»: российский боевик Прилепин уходит из «армии ДНР»
Российский боевик и писатель Захар Прилепин, который воюет в составе «армии ДНР», заявил что уходит, поскольку в России у него накопилась масса дел, а «наступления не будет».
«Наш батальон перешел в из состава полка спецназначения в ведомство ракетных войск. Теперь мы — ракетчики. Специфика, прямо скажем, не моя. И в свете того, что наступления не будет, а в большой России у меня за два года донбасской службы накопилась уйма зависших и не решаемых дел, в этом июле я ухожу с поста заместителя командира батальона», — цитирует интервью боевика пропагандистскому ресурсу «Обозреватель».
При этом боевик заявляет о минимизации противостояния на Донбассе: «Нельзя сказать, что на донбасских фронтах полная тишина — но противостояние минимизировано; за четыре года я такого и не помню».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики «МГБ ДНР» захватили в заложники семью с маленьким ребенком.
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“ — Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки». ”