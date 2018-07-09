Жара и грозы: синоптик озвучила прогноз на ближайшие дни

Украина

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала погоду на начало текущей недели.

«Неделя начинается теплой погодой. Так будет и во вторник, 10 июля, и всю неделю. Тепло и жарко. + 25 + 30 градусов», — сообщает синоптик.

По ее прогнозу, на юге и востоке страны, а также в Днепре, Кропивницком и районах — от + 28 до + 33 градусов. На западе + 24 + 27 градусов.

«Дожди с грозами 10 июля наиболее вероятные в западных областях — поднимается облачный влажный центр с юго-запада, из Румынии, Венгрии, Молдовы. Днем локальные дожди дотянет местами до северной части Украины. Восток, юг, центр — в сухой солнечной погоде», — утверждает Наталья Диденко.

В Киеве 10 июля ожидается +27 +28 при вероятности кратковременного дождя с грозой днем.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», весна отметилась 17 температурными рекордами.