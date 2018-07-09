Под Киевом иномарка сбила дорожных рабочих: есть погибший (обновлено, фото)

Происшествия

Дорогу Киев — Одесса водители уже давно называют трассой смерти — из-за большого количества погибших. 9 июля около десяти утра возле села Хлепча Васильковского района там произошло очередное ДТП. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в пресс-службе киевского областного главка Нацполиции Украины.

«По неустановленным пока причинам 63-летний киевлянин — водитель Opel Vectra — на 36-м километре трассы совершил наезд на группу рабочих частной дорожной службы „Автомагистраль“, которые как раз занимались нанесением дорожной разметки. В результате один рабочий погиб на месте, а четверо его коллег с травмами разной степени тяжести доставлены в васильковскую райбольницу», — сказали в пресс-службе.

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По словам очевидцев, дорожники выставили все необходимые предупреждающие знаки о проведении работ, да и видимость была хорошей. Но несмотря на это, иномарка внезапно выехала на середину дороги, где работали люди, и не тормозя, сбила их. Был ли водитель Opel нетрезв, неизвестно, поскольку он также госпитализирован. Как сообщили в полиции Киевщины, у него был высокое артериальное давление. Так что не исключено, что пожилому водителю стало плохо за рулем. Это еще предстоит выяснить следствию.

«По факту случившегося начато уголовное производство по статье УК „Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами“. В рамках расследования уже назначен ряд экспертиз, которые помогут установить все обстоятельства ДТП. Также сейчас решается вопрос о задержании водителя», — добавили в пресс-службе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП на Варшавском шоссе.

Фото пресс-службы киевского областного главка Нацполиции Украины и Василия ТАЛЬСКОГО, специально для «ФАКТОВ»