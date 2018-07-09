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Британским СМИ объяснили, что такое «Слава Україні»
Посольство Украины в Великобритании разъяснило журналистам из TheSun и Independent, что значит лозунг «Слава Україні».
«Мы бы хотели напомнить TheSun и Independent, что „Слава Україні“ означает „слава Украине“ — такое же патриотическое выражение, как „viva la France“, „Да здравствует королева“, „Пусть Польша будет Польшей“. Будете ли вы называть тех, кто употребляет эти фразы, националистами?», — говорится в сообщении, размещенном в Twitter украинской дипмиссии.
We would like to remind @TheSun & @Independent that «Slava Ukraini» means «glory to Ukraine" — a patriotic expression like „viva la France“,"long live the Queen»,"Let Poland be Poland". Will you call those who chant these phrases nationalists&boo them? pic.twitter.com/VtmLNkMcv0— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 9 июля 2018 г.
Как сообщает УНИАН, ранее на сайте The Sun появился материал, посвященный видеоролику с участием хорватского футболиста Домагоя Виды после победы над Россией, где защитник вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение со словами «Слава Україні». В The Sun посчитали, что «Слава Україні» — лозунг украинской армии и националистов, выступающих против российских территориальных претензий к Украине. А в материале Independent лозунг называли «популистской фразой», которая используется многими украинцами после событий 2014 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», фанаты киевского «Динамо» поблагодарили Виду за поддержку.
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“ — Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...”