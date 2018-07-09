Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Дети в пещере: дайверы вывели на поверхность пятого мальчика (видео)

13:56 9 июля 2018   346
Вертолет забирает спасенного ребенка
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 9 июля, в Таиланде возобновилась спасательная операция в пещерном комплексе Тхам Луанг Нанг Нон, где в подземной ловушке оказались 12 юных футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Они вошли в пещеру 23 июня и пропали без вести. Найти их удалось только на десятые сутки на глубине 800 метров.

В воскресенье, 8 июля, группа дайверов смогла вывести на поверхность четырех мальчишек. Затем операцию пришлось временно прервать из-за нехватки кислорода на сложнейшем маршруте. 9 июля операцию возобновили.

И вот дайверы вывели из пещеры еще одного ребенка! Его тут же отправили военным вертолетом в главную больницу провинции Чианграй, где уже находятся четверо его товарищей.

Операция тем временем продолжается. Дайверы намерены вывести в течение дня еще пятерых футболистов. Если им это удастся, общее число спасенных составит уже девять-десять детей.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины