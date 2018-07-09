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Дети в пещере: дайверы вывели на поверхность пятого мальчика (видео)
В понедельник, 9 июля, в Таиланде возобновилась спасательная операция в пещерном комплексе Тхам Луанг Нанг Нон, где в подземной ловушке оказались 12 юных футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Они вошли в пещеру 23 июня и пропали без вести. Найти их удалось только на десятые сутки на глубине 800 метров.
В воскресенье, 8 июля, группа дайверов смогла вывести на поверхность четырех мальчишек. Затем операцию пришлось временно прервать из-за нехватки кислорода на сложнейшем маршруте. 9 июля операцию возобновили.
И вот дайверы вывели из пещеры еще одного ребенка! Его тут же отправили военным вертолетом в главную больницу провинции Чианграй, где уже находятся четверо его товарищей.
Операция тем временем продолжается. Дайверы намерены вывести в течение дня еще пятерых футболистов. Если им это удастся, общее число спасенных составит уже девять-десять детей.
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“ В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор». ”