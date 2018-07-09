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Хорватский дипломат после победы над Россией выбросил из окна… диван (видео)
Посол Хорватии в странах Юго-Восточной Азии Крешо Главац (на фото) очень эмоционально пережил победу своей команды над россиянами в четвертьфинале ЧМ-2018. Счастью дипломата не было предела, и он на радостях… выкинул в окно диван и футболку сборной, которую предварительно снял с себя.
Видео Главац опубликовал на своем аккаунте в социальной сети Twitter.
Напомню, что 11 июля в Москве сборная Хорватии сыграет в полуфинале чемпионата мира с англичанами.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшие динамовцы отметили победу над Россией возгласом: «Слава Украине!».
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“ В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор». ”