Хорватский дипломат после победы над Россией выбросил из окна… диван (видео)

Спорт

Посол Хорватии в странах Юго-Восточной Азии Крешо Главац (на фото) очень эмоционально пережил победу своей команды над россиянами в четвертьфинале ЧМ-2018. Счастью дипломата не было предела, и он на радостях… выкинул в окно диван и футболку сборной, которую предварительно снял с себя.

Видео Главац опубликовал на своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Напомню, что 11 июля в Москве сборная Хорватии сыграет в полуфинале чемпионата мира с англичанами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшие динамовцы отметили победу над Россией возгласом: «Слава Украине!».