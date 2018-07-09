Отрезали головы и освежевали: в Кропивницком ищут живодеров

Происшествия

В Кропивницком девочка, гулявшая возле дома, нашла две головы щенков. Приехавшие на место зоозащитники и полиция нашли еще несколько щенячьих трупов — обезглавленных и с частично снятой шкурой, сообщила в Facebook пользователь Kate Dorosh. По ее словам, во дворе ощенилась бездомная собака. Местные жители подкармливали ее и малышей. А в четверг все шесть щенков исчезли.

Зоозащитники написали заявление в полицию о жестоком обращении с животными. Напомним, в конце июня в Кропивницком около двухсот активистов пикетировали горсовет, пытаясь привлечь внимание к массовому убийству собак в городе. По их данным, животных травили противотуберкулезным препаратом, продающимся в аптеках без рецепта. За май-июнь в городе погибло более полутысячи собак.

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Защитники животных предполагают, что догхантеры действуют по заказу или с согласия городских властей. Но мэр Кропивницкого Андрей Райкович эту предположение отвергает.

В расследовании фактов отравления собак уже есть результаты: личность разбрасывавшего яд человека установлена, ему объявлено подозрение. В связи же с убийством щенков открыто уголовное производство по факту жестокого обращения с животными, идет следствие, сообщила «ФАКТАМ» спикер главка полиции Кировоградской области Виталина Бевзенко.

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А в Киеве в субботу, 7 июля, чуть не на головы игравшим во дворе дома по улице Ревуцкого детям упал двухмесячный щенок. Малыш погиб на месте, у наблюдавших это детей был шок и истерика. Очевидцы, вызвавшие полицию, утверждают, что щенка с балкона седьмого этажа сбросил житель дома.

По факту жестокого обращения с животными открыто уголовное производство. Владелец погибшего щенка утверждает, что не выбрасывал его. По словам мужчины, в квартире было открыто окно. Щенок по стоявшему возле него стулу забрался на подоконник и выпал, рассказала «ФАКТАМ» пресс-офицер Дарницкого райуправления полиции Киева Инна Гамалий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве адвокату и идеологу догхантеров Алексею Святогору инкриминируют пропаганду насилия.

Фото и видео из Facebook Kate Dorosh