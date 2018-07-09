- 16:30 Депутаты наотрез отказались рассматривать закон о блокировании сайтов
- 16:26 ЧМ-2018: Вукоевич выведен из состава хорватской делегации за поддержку Украины
- 16:23 Боевиков «ДНР» пугают знакомствами с девушками
- 16:11 "Не в чем оправдываться, ничего не нарушал", — "крымский диверсант" Панов выступил с последним словом
- 15:57 Арестованный за взятки экс-начальник Николаевского СИЗО отпущен под личное обязательство
- 15:56 «Киевводоканал» не планирует подавать воду в жилые дома по графику
- 15:56 Цукерберг впервые вошел в тройку самых богатых людей в мире
- 15:55 В Таиланде подняли из пещеры уже восьмерых мальчишек (обновлено)
- 15:44 В России горит авиационный завод
- 15:38 На Виннитчине мужчина бросил гранату в полицейских
Две трети граждан Украины осуждают тех, кто получает социальную помощь незаконно, – опрос
Большая часть населения Украины — 67,2% опрошенных — отрицательно относятся к тем, кто умышленно предоставляет недостоверные данные с целью получения помощи от государства. При этом 18,2% к таким фактам равнодушны, а еще 5,9% не осуждают или относятся с пониманием.
Таковы данные социологического исследования, которое было проведено по инициативе Министерства социальной политики Украины при поддержке Всемирного банка.
Подавляющее большинство (67,4%) граждан согласны с тем, что нужно привлекать к материальной ответственности лиц, которые преднамеренно скрывают или фальсифицируют данные для незаконного получения социальной помощи.
При этом значительное большинство (от 70 до 90%) одобряет действия, к которым может прибегнуть социальный инспектор для эффективного контроля над соблюдением законодательства в процессе предоставления социальной поддержки. А 40,7% опрошенных поддерживают создание независимой службы контроля в этой сфере.
«Данный социологический опрос охватывает 3005 домохозяйств и является репрезентативным для всего населения Украины», — подчеркнула Марина Огай, эксперт Украинского центра социальных реформ, представляя результаты соцопроса участникам круглого стола, посвященного теме социального инспектирования.
В ходе мероприятия, которое состоялось в Киеве, эксперты Минсоцполитики, Всемирного банка, представители областных управлений социальной защиты со всей Украины обсудили текущее состояние социального инспектирования, пути его совершенствования и создание современных механизмов контроля справедливости и адресности предоставления соцподдержки.
Исследование проводилось в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», который реализуется Министерством социальной политики Украины при содействии Всемирного банка. Одним из его ключевых компонентов является создание эффективных механизмов контроля в процессе предоставления социальной поддержки — по образцу успешных стран Европы.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!”