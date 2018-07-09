Украина

Две трети граждан Украины осуждают тех, кто получает социальную помощь незаконно, – опрос

Большая часть населения Украины — 67,2% опрошенных — отрицательно относятся к тем, кто умышленно предоставляет недостоверные данные с целью получения помощи от государства. При этом 18,2% к таким фактам равнодушны, а еще 5,9% не осуждают или относятся с пониманием.

Таковы данные социологического исследования, которое было проведено по инициативе Министерства социальной политики Украины при поддержке Всемирного банка.

Подавляющее большинство (67,4%) граждан согласны с тем, что нужно привлекать к материальной ответственности лиц, которые преднамеренно скрывают или фальсифицируют данные для незаконного получения социальной помощи.

При этом значительное большинство (от 70 до 90%) одобряет действия, к которым может прибегнуть социальный инспектор для эффективного контроля над соблюдением законодательства в процессе предоставления социальной поддержки. А 40,7% опрошенных поддерживают создание независимой службы контроля в этой сфере.

«Данный социологический опрос охватывает 3005 домохозяйств и является репрезентативным для всего населения Украины», — подчеркнула Марина Огай, эксперт Украинского центра социальных реформ, представляя результаты соцопроса участникам круглого стола, посвященного теме социального инспектирования.

В ходе мероприятия, которое состоялось в Киеве, эксперты Минсоцполитики, Всемирного банка, представители областных управлений социальной защиты со всей Украины обсудили текущее состояние социального инспектирования, пути его совершенствования и создание современных механизмов контроля справедливости и адресности предоставления соцподдержки.

Исследование проводилось в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», который реализуется Министерством социальной политики Украины при содействии Всемирного банка. Одним из его ключевых компонентов является создание эффективных механизмов контроля в процессе предоставления социальной поддержки — по образцу успешных стран Европы.