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"Дело Бабченко": изъяты два противотанковых ракетных комплекса «Фагот», — СМИ
Служба безопасности Украины, в рамках расследования дела об организации убийства журналиста Аркадия Бабченко, изъяла два противотанковых ракетных комплекса «Фагот» и устройство для фиксации контура минных полей.
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Как сообщают «Українськi Новини», об этом сказано в материалах суда.
Сообщается, что арсенал был изъят во время обысков на складах компании, одним из основателей которой является подозреваемый в организации убийства журналиста бизнесмен Борис Герман.
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Были найдены: прибор для фиксации контура минных полей, пустой футляр к перископу, тренога, две подсветки в чехлах, а также составные части двух пусковых установок ПТРК «Фагот». По данным СБУ, указанные помещения периодически использовались подозреваемым для хранения оружия и средств поражения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в военной прокуратуре сообщили о роли Германа в «деле Бабченко«
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