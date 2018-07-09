«Ситуация в Черном море очень напряженная», — командующий ВМС ВСУ

Украина

В понедельник, 9 июля, в Одессе начались украинско-американские учения «Си Бриз-2018» (Sea Breeze-2018). Выступая на торжественной церемонии открытия международных учений, командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) Игорь Воронченко сказал: «Ситуация в Черном море очень напряженная, в том числе из-за игнорирования Россией норм международного морского права. Со стороны РФ также продолжается аннексия украинской экономической зоны в Черном и Азовском морях». Командующий ВМС ВСУ отметил, что «Си Бриз-2018» поможет украинским военным адекватно реагировать на эти угрозы.

Как сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС, в учениях примут участие военнослужащие — морские и сухопутные подразделения, а также техника 19 государств: Болгарии, Великобритании, Италии, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Литвы, Норвегии, Великобритании, Румынии, Польши, США, Турции, Швеции, Индии, ОАЭ и Молдовы.

«Тема учений — планирование и проведение многонациональной морской операции по безопасности в кризисном регионе, — сказали в пресс-центре. — Руководитель учений от Украины — заместитель командующего ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа, с американской стороны — командир тактического объединения „65“ Шестого флота ВМС США Мэтью Лиман».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессу прибыл эсминец Военно-морских сил США USS Porter DDG78. Кроме того, 7 июля в акваторию Черного моря вошел флагманский корабль ВМС США USS Mount Whitney, который также примет участие в учениях.