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Деньги на дороги: Украине выделили 75 миллионов евро
Президент Украины Петр Порошенко принимает участие в 20-м саммите Украина — ЕС, который начался в понедельник, 9 июля в Брюсселе.
Глава государства проводит переговоры тет-а-тет с президентом Европейского совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
Тем временем на саммите было подписано финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционный банк (ЕИБ) о выделении средств на повышение безопасности автомобильных дорог.
ЕИБ выделяет 75 млн евро, которые получат пять крупнейших городов Украины: Днепр, Киев, Львов, Одесса и Харьков. Соглашение подписано в рамках проекта «Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины». Проект предусматривает осуществление мероприятий, направленных на снижение уровня смертности и травматизма на территориях городов, уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, создание безопасных условий передвижения для участников дорожного движения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», председатель Европарламента подписал решение о выделении Украине € 1 млрд. С 9 июля документ вступил в силу.
Фото из Twitter
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