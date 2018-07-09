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В метро могут появиться туалеты для пассажиров
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины рассматривает возможность проектирования туалетов для пассажиров в метрополитене. Об этом говорится в сообщении министерства на его официальном сайте.
Соответствующие изменения предлагается внести в Государственные строительные нормы «Сооружения транспорта. Метрополитены».
«Вопрос наличия на станциях метрополитена туалетных комнат, доступных для обычных людей (пассажиров метро), не новый и периодически поднимается гражданами. Насколько мне известно, в Киеве даже создавали такую петицию, которую поддержали многие киевляне. То есть запрос у общества есть. Но проектирование публичных туалетов на станциях метрополитена в государственных строительных нормах сейчас не предусмотрено», — указывает заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.
По его словам, будут рассмотрены как техническая возможность обустройства туалетов в вестибюлях станций, так и альтернативные варианты — оборудование в подземных переходах или при входе в метро.
Отсутствие нормы по проектированию общественных туалетов для посетителей в действующих ГСН объясняется возможной опасностью для пассажиров, недопущением закладки пожаро- и взрывоопасных предметов.
При этом в ряде стран мира, в частности во Франции, Великобритании, Австрии, Японии, Южной Корее, туалеты для пассажиров в метро — распространенная практика.
В Украине также есть примеры устройства туалетных комнат для пассажиров метро на некоторых станциях харьковского метрополитена.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», норвежский самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с туалетом, хотя на борту было 84 сантехника.
На фото: общественные туалеты в метро Вены, столицы Австрии
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“ Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.”