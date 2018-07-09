Общество

В метро могут появиться туалеты для пассажиров

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины рассматривает возможность проектирования туалетов для пассажиров в метрополитене. Об этом говорится в сообщении министерства на его официальном сайте.

Соответствующие изменения предлагается внести в Государственные строительные нормы «Сооружения транспорта. Метрополитены».

«Вопрос наличия на станциях метрополитена туалетных комнат, доступных для обычных людей (пассажиров метро), не новый и периодически поднимается гражданами. Насколько мне известно, в Киеве даже создавали такую петицию, которую поддержали многие киевляне. То есть запрос у общества есть. Но проектирование публичных туалетов на станциях метрополитена в государственных строительных нормах сейчас не предусмотрено», — указывает заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

По его словам, будут рассмотрены как техническая возможность обустройства туалетов в вестибюлях станций, так и альтернативные варианты — оборудование в подземных переходах или при входе в метро.

Отсутствие нормы по проектированию общественных туалетов для посетителей в действующих ГСН объясняется возможной опасностью для пассажиров, недопущением закладки пожаро- и взрывоопасных предметов.

При этом в ряде стран мира, в частности во Франции, Великобритании, Австрии, Японии, Южной Корее, туалеты для пассажиров в метро — распространенная практика.

В Украине также есть примеры устройства туалетных комнат для пассажиров метро на некоторых станциях харьковского метрополитена.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», норвежский самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с туалетом, хотя на борту было 84 сантехника.

На фото: общественные туалеты в метро Вены, столицы Австрии