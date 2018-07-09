Спорт

Есть примета: в финале ЧМ-2018 сразятся Франция и Хорватия

Еще не сыграны полуфинальные поединки чемпионата по футболу Франция — Бельгия (10 июля) и Хорватия — Англия (11 июля), а по одной примете уже можно спрогнозировать финальную пару.

Дело в том, что, начиная с ЧМ-1982, в финалах обязательно играл хотя бы один футболист… мюнхенской «Баварии» и миланского «Интера».

По этой системе осталась только одна возможная финальная пара: Франция (Корентен Толиссо из «Баварии») — Хорватия (Марцело Брозович и Иван Перишич из «Интера»).

ЧМ-1982: Бергоми, Ориали («Интер») — Брайтнер, Дреммлер, Румменигге («Бавария»).

ЧМ-1986: Румменигге («Интер») — Эдер, Маттеус, Д. Хенесс («Бавария»).

ЧМ-1990: Бреме, Клинсманн, Маттеус («Интер») — Ройтер, Колер, Аугенталер («Бавария»).

ЧМ-1994: Берти («Интер») — Жоржиньо («Бавария»).

ЧМ-1998: Джоркаефф, Роналдо («Интер») — Лизаразю («Бавария»).

ЧМ-2002: Роналдо («Интер») — Кан, Линке, Йеремис («Бавария»).

ЧМ-2006: Матерацци, Гроссо («Интер») — Саньоль («Бавария»).

ЧМ-2010: Снейдер («Интер») — ван Боммель, Роббен («Бавария»).

ЧМ-2014: Паласио («Интер») — Нойер, Лам, Боатенг, Швайнштайгер, Мюллер, Гетце («Бавария»).

Кстати, по мнению букмекеров, в финал ЧМ-2018 выйдут команды Франции и Англии.

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