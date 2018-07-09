В Таиланде подняли из пещеры уже восьмерых мальчишек (обновлено)

Мир

В понедельник, 9 июля, в Таиланде возобновилась спасательная операция в пещерном комплексе Тхам Луанг Нанг Нон, где в подземной ловушке оказались 12 юных футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Они вошли в пещеру 23 июня и пропали без вести. Найти их удалось только на десятые сутки на глубине 800 метров.

На данный момент на поверхность вывели уже восьмерых мальчиков. Четверо из них были спасены 8 июля, еще четверо — 9 июля. Под землей остаются пока четверо ребят и их тренер.

Спасатели заявили, что продолжают операцию. Они планируют к вечеру вывести из пещеры еще троих футболистов. Подчеркивается, что за детьми спускается одна и та же группа дайверов. Они уже изучили во всех деталях свой маршрут, поэтому на второй день дело идет быстрее.

Всех детей тут же отправляют вертолетом в главную больницу провинции Чианграй. Перед этим их быстро осматривают медики, которые постоянно дежурят у выхода из пещеры.