- 16:26 ЧМ-2018: Вукоевич выведен из состава хорватской делегации за поддержку Украины
- 16:23 Боевиков «ДНР» пугают знакомствами с девушками
- 16:11 "Не в чем оправдываться, ничего не нарушал", — "крымский диверсант" Панов выступил с последним словом
- 15:57 Арестованный за взятки экс-начальник Николаевского СИЗО отпущен под личное обязательство
- 15:56 «Киевводоканал» не планирует подавать воду в жилые дома по графику
- 15:56 Цукерберг впервые вошел в тройку самых богатых людей в мире
- 15:55 В Таиланде подняли из пещеры уже восьмерых мальчишек (обновлено)
- 15:44 В России горит авиационный завод
- 15:38 На Виннитчине мужчина бросил гранату в полицейских
- 15:36 Устроив проверки судов в Азовском море, РФ формально ничего не нарушила, — Слободян
В Таиланде подняли из пещеры уже восьмерых мальчишек (обновлено)
В понедельник, 9 июля, в Таиланде возобновилась спасательная операция в пещерном комплексе Тхам Луанг Нанг Нон, где в подземной ловушке оказались 12 юных футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Они вошли в пещеру 23 июня и пропали без вести. Найти их удалось только на десятые сутки на глубине 800 метров.
На данный момент на поверхность вывели уже восьмерых мальчиков. Четверо из них были спасены 8 июля, еще четверо — 9 июля. Под землей остаются пока четверо ребят и их тренер.
Спасатели заявили, что продолжают операцию. Они планируют к вечеру вывести из пещеры еще троих футболистов. Подчеркивается, что за детьми спускается одна и та же группа дайверов. Они уже изучили во всех деталях свой маршрут, поэтому на второй день дело идет быстрее.
Всех детей тут же отправляют вертолетом в главную больницу провинции Чианграй. Перед этим их быстро осматривают медики, которые постоянно дежурят у выхода из пещеры.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!.. ”