Здоровье

В Украине запретили популярные леденцы от боли в горле

В Украине распоряжением Гослекслужбы временно запретили реализацию и применение лекарственного средства «Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом» серии DG546. Реализаторы должны проверить у себя наличие продукции указанной серии и при обнаружении образцов лекарства поместить препарат в карантин.

Как сообщает Гослекслужба, леденцы «Стрепсилс» используются для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки. Запретили определенную серию препарата после того, как в Киевской области было получено негативное заключение лаборатории по качеству лекарственных средств и медицинской продукции.

Напомним, ранее в Украине запретили все серии индийского аналога детского «Эспумизана».