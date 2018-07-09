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В Украине запретили популярные леденцы от боли в горле
В Украине распоряжением Гослекслужбы временно запретили реализацию и применение лекарственного средства «Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом» серии DG546. Реализаторы должны проверить у себя наличие продукции указанной серии и при обнаружении образцов лекарства поместить препарат в карантин.
Как сообщает Гослекслужба, леденцы «Стрепсилс» используются для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки. Запретили определенную серию препарата после того, как в Киевской области было получено негативное заключение лаборатории по качеству лекарственных средств и медицинской продукции.
Напомним, ранее в Украине запретили все серии индийского аналога детского «Эспумизана».
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