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ЧМ-2018: немецкие СМИ обвинили сборную России в использовании… аммиака
Немецкая пресса обвинила сборную России в использовании… аммиака для улучшения своих результатов на домашнем чемпионате мира (команда Станислава Черчесова вылетела от хорватов в четвертьфинале после серии послематчевых пенальти).
Так, по сведениям издания Bild, перед матчами с Испанией и Хорватией игроки сборной России вдыхали бесцветный газ для обеспечения физического преимущества, которое достигалась за счет стимулирования дыхания и улучшения притока кислорода в кровь. При этом немецкие СМИ подчеркнули, что аммиак не классифицируется как запрещенное вещество в международных антидопинговых правилах.
Тем не менее, приглашенный изданием Bild эксперт высказал мнение, что использование спортсменами аммиака можно рассматривать в качестве применения допинга для получения преимущества.
«Я считаю, что это допинг», — утверждает представитель Института биомедицинских и фармацевтических исследований в Нюрнберге Фритц Сергель.
В подтверждение своей теории издания опубликовали снимки игроков сборной России, которые перед выходом на поле активно потирали носы (на фото в заголовке — защитник россиян Илья Кутепов).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что хорватов перед матчем с Россией оштрафовали из-за… напитков.
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