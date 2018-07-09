ЧМ-2018: немецкие СМИ обвинили сборную России в использовании… аммиака

Спорт

Немецкая пресса обвинила сборную России в использовании… аммиака для улучшения своих результатов на домашнем чемпионате мира (команда Станислава Черчесова вылетела от хорватов в четвертьфинале после серии послематчевых пенальти).

Так, по сведениям издания Bild, перед матчами с Испанией и Хорватией игроки сборной России вдыхали бесцветный газ для обеспечения физического преимущества, которое достигалась за счет стимулирования дыхания и улучшения притока кислорода в кровь. При этом немецкие СМИ подчеркнули, что аммиак не классифицируется как запрещенное вещество в международных антидопинговых правилах.

Тем не менее, приглашенный изданием Bild эксперт высказал мнение, что использование спортсменами аммиака можно рассматривать в качестве применения допинга для получения преимущества.

«Я считаю, что это допинг», — утверждает представитель Института биомедицинских и фармацевтических исследований в Нюрнберге Фритц Сергель.

В подтверждение своей теории издания опубликовали снимки игроков сборной России, которые перед выходом на поле активно потирали носы (на фото в заголовке — защитник россиян Илья Кутепов).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что хорватов перед матчем с Россией оштрафовали из-за… напитков.