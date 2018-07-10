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В Киеве состоится вечер памяти Владимира Высоцкого
Особые страницы жизни Владимира Высоцкого связаны с Киевом. Его отец Семен Владимирович был родом отсюда, а бабушка Дарья Алексеевна жила в столице Украины до самой смерти — до 1970 года. Владимир Высоцкий очень любил ее и не раз навещал. Говорят, когда он, будучи первокурсником Московского инженерно-строительного института, неожиданно бросил учебу и решил идти в театральный вуз, она, единственная в семье, поддержала его, так как сама была театралкой. Увы, на киевской сцене внука увидеть ей не удалось, так как с Театром на Таганке он приехал уже после ее смерти — в 1971 году. С концертами Владимир Высоцкий не раз выступал в киевских институтах, клубах предприятий… Для миллионов зрителей он был и остается кумиром.
— В этом году Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет, — говорит организатор концерта Семен Рубчинский. - И интерес к его творчеству с каждым годом растет. Его песни объединяют людей. Вечер его памяти традиционно пройдет 25 июля в Киеве в Центральном Доме офицеров ВС Украины.
— Какая программа ожидает зрителей?
— Будут звучать стихи Высоцкого в исполнении народного артиста Украины Игоря Славинского. Отрывок из своего спектакля «Нейтральная полоса» покажут у нас на вечере артисты мастерской Николая Рушковского. К слову, постановки к юбилею подготовили два столичных театра. Конечно же, на концерте прозвучат песни — военные, философские, юмористические. Названием вечера послужила строка одной из самых известных песен Высоцкого — «Кони привередливые»: «В гости к Богу не бывает опозданий» Это одна из моих любимых песен.
— Слышала, что вы готовите зрителям сюрприз.
— Да, это так. Второе отделение начнет четырехлетняя Фрося Мельник. Она замечательно читает стихи Высоцкого. Лично я, впервые услышав ее исполнение, был потрясен. А еще известный киевовед Георгий Майоренко представит свою книгу «Киевские адреса Высоцкого». На сцене Дома офицеров зрители увидят артистов Киевского театра поэзии и песни имени Владимира Высоцкого, который тоже отмечает юбилей — 15-летие первого спектакля по творчеству Владимира Семеновича «Недвижимая тень от микрофона». Многие песни Высоцкого будут исполняться на большой сцене в Киеве впервые.
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“ – Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.”