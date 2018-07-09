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Настя Рыбка и Алекс Лесли проиграли тяжбу с Дерипаской
В понедельник, 9 июля, суд в городе Усть-Лабинск удовлетворил иск российского миллиардера Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и ее секс-гуру Александру Кириллову (Алекс Лесли).
Бизнесмен подал иск еще в начале февраля 2018 года, вскоре после появления расследования, проведенного Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Напомним, эта история вылилась в громкий скандал, на который обратили внимание далеко за пределами России.
Навальный воспользовался информацией, которую обнаружил на страницах Насти Рыбки в соцсетях, а также в написанной ею книжке. Девушка из службы эскорта делилась своими наблюдениями о клиентах, среди которых оказался и Дерипаска. Благодаря Насте стало известно, что миллиардер тесно связан с вице-премьером России Сергеем Приходько.
Адвокаты бизнесмена утверждал, что ответчики «в своих социальных сетях разместили частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни». При этом претензии были высказаны только к Рыбке и Лесли. Навального в число ответчиков истец включать не стал.
Суд Усть-Лабинска обязал Настю и Алекса удалить видеоролики и фотографии с Дерипаской, а также всю информацию о нем, выложенную Рыбкой в соцсетях. Им также запретили использовать все эти данные в будущем. Суд взыскал с каждого из ответчиков по 500 тысяч рублей (8 тысяч долларов).
Дерипаска на заседании не присутствовал. Не было и ответчиков, которые уже почти полгода находятся в тайской тюрьме. Их арестовали по обвинению в организации незаконных секс-тренингов. Часть обвинения потом сняли, но на свободу Рыбку и Лесли не отпустили. По существу их дело пока не рассматривается.
Интересно, что Настя и Алекс обращались за помощью к американским властям. Они утверждают, что располагают видеозаписями, которые доказывают наличие связей между Кремлем и командой Дональда Трампа. Однако Вашингтон воздержался от вмешательства в дело Рыбки и Лесли.
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