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Иностранцу, разбившему голову полуторамесячной девочке, избрали меру пресечения
Содержание под стражей без права залога — такую меру пресечения избрал городской суд Ривного 35-летнему гражданину Грузии, разбившему голову собственной полуторамесячной дочери.
Информация о девочке, госпитализированной с переломами костей черепа, в полицию поступила от врачей. Выехавшая в больницу следственно-оперативная группа выяснила, что малышку к врачам привезла ее мать. 38-летняя женщина пояснила: пьяный муж во время семейной ссоры начал ее избивать. А поскольку на руках у мамы был ребенок, досталось и ему.
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Мужчину задержали. Свою вину он отрицает, утверждая, что с женой ссорился, но никого не бил. Тем не менее ему объявили подозрение в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Суд согласился с ходатайством следствия и арестовал подозреваемого на 60 суток.
Сейчас малышка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ранее эта семья в поле зрения правоохранителей не попадала, жена о рукоприкладстве мужа в полицию не заявляла. После того что случилось с ребенком, она также заявления не написала, рассказала «ФАКТАМ» инспектор отдела коммуникации ривненского областного главка полиции Ольга Ангелова.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черкасской области отец до полусмерти избил свою трехмесячную дочку, чтобы она скорее уснула.
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