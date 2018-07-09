На Виннитчине мужчина бросил гранату в полицейских (фото)

Происшествия

Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Винницкого областного главка Нацполиции Украины, около восьми вечера 8 июля поступило сообщение, что на железнодорожной станции села Флорино Бершадского района неизвестный угрожает людям гранатой.

«Увидев приехавших по вызову правоохранителей, мужчина бросился бежать в сторону леса. Но у кукурузного поля патрульные догнали злоумышленника и попытались его задержать.

Тогда мужчина бросил в их сторону гранату. Взрывная волна травмировала начальника группы реагирования патрульной полиции Василия Ткача. Его с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга срочно доставили в неврологическое отделение райбольницы. По словам медиков, жизни пострадавшего сейчас ничего не угрожает, а его состояние они оценивают как средней тяжести", — сообщил начальник Винницкого областного главка Нацполиции Украины Юрий Педос.

На подмогу коллегам прибыла еще одна группа реагирования патрульной полиции и они совместными усилиями задержали злоумышленника. Им оказался 42-летний местный житель, который ранее уже был судим за кражу. Не исключено, что мужчина был нетрезв. Так ли это, покажет экспертиза.

Читайте также: В Днепре бизнесмена расстреляли прямо возле его дома

Сам задержанный не признался в содеянном: «Это не мое, я ничего не держал в руках. Мне 42 года, и если бы я ее (гранату. — Авт.) держал в руках и кинул, то наверное бы понимал, чем это закончится», — уверял полицейских задержанный.

Однако эти утверждения опровергают не только показания свидетелей, но и вещественные доказательства, собранные на месте ЧП экспертами и кинологами. В частности, на кукурузном поле обнаружены осколки гранаты, рычаг от запала и 100 грамм пластида. Сейчас все это направлено на экспертизу, а полиция устанавливает происхождение взрывчатки и цель ее приобретения.

«Злоумышленник задержан и находится в изоляторе временного содержания. Его действия квалифицируются по статье УК „Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа“, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение», — добавил глава полиции Виннитчины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что столичным полицейским пришлось стрелять в мужчину, который бросился на них с ножом.