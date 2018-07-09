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В России горит авиационный завод (видео)
Пожару присвоен повышенный уровень сложности.
ЧП случилось на Иркутском авиационном заводе. Огонь вспыхнул в анодно-малярном цехе № 34, сообщает mir24.tv. Загорелось 800 квадратных метров крыши трехэтажного здания, в результате чего больше половины кровли обвалилось. На место происшествия прибыло 16 единиц техники и больше 60 спасателей. Есть опасение, что огонь может распространиться на соседние строения. Погибших и пострадавших пока не обнаружено.
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