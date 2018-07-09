Арестованный за взятки экс-начальник Николаевского СИЗО отпущен под личное обязательство

Происшествия

9 июля Апелляционный суд Николаевской области рассмотрел жалобу защиты обвиняемого в получении взятки бывшего начальника Николаевского следственного изолятора Романа Цыбули.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», ранее Центральный районный суд Николаева назначил подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

В июне в этом следственном изоляторе были проведены масштабные обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты запрещенные для хранения мобильные телефоны, sim-карты, алкогольные напитки, холодное оружие. Все это, по имеющейся у оперативников информации, за вознаграждение проносил в СИЗО персонал уголовно-исправительной службы. Кроме того, были задокументированы факты избиения, издевательств, насилия рецидивистов над лицами, которые содержатся в следственном изоляторе. Его руководство знало о происходящем, однако закрывало на это глаза.

У самого же начальника СИЗО Романа Цыбули, по данным правоохранительных органов, изъяли талоны на тонну горючего, которые, как считают следователи, ему передавали находящиеся в камерах криминальные авторитеты за лояльное отношение и «особые» условия содержания.

Однако подозреваемый заявил в суде, что не понимает, в чем его обвиняют. А защита сумела убедить судей в отсутствии рисков сокрытия экс-начальника СИЗО от следствия, возможности влияния на свидетелей и так далее.

Как сообщил на своей странице в Facebook николаевский адвокат Владимир Тимошин. Апелляционный суд Николаевской области рассмотрел апелляцию на решение следственного судьи Центрального районного суда от 21.06.2018, которым в отношении начальника СИЗО Цыбули Р. В. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Коллегия судей решила: «Решение следственного судьи отменить, избрать меру пресечения в виде личного обязательства».

Николаевский СИЗО в последнее время оказался в эпицентре нескольких скандалов. Как уже сообщали «ФАКТЫ», арестованный за нанесение тяжких телесных повреждений рецидивист Богомятков сорвал судебное заседание, явившись из СИЗО с зашитым ртом.

Ранее в камере этого же изолятора был найден мертвым Дмитрий Ленов, являвшийся подельником в уголовном производстве в «деле Мультика».

В марте в этом СИЗО произошел пожар. По информации администрации, горела проводка в пустой камере. Согласно другим сведениям пожар возник в камере с людьми, они выбили двери и избили конвоира.