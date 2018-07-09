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Цукерберг впервые вошел в тройку самых богатых людей в мире
В понедельник, 9 июля, в рейтинге самых богатых людей в мире по версии Bloomberg произошли изменения. Впервые на третье место вышел Марк Цукерберг. 34-летний сооснователь Facebook. По состоянию на 9 июля, его капитал оценивается в 81,6 миллиарда долларов. С начала нынешнего года Марк стал богаче на 8,8 миллиарда долларов.
Легендарный американский инвестор Уоррен Баффетт, которого Цукерберг оттеснил на четвертое место, отстает от него теперь на 400 миллионов долларов. А вот по сравнению с началом года Баффетт потерял 4 миллиарда 80 миллионов долларов.
Самым богатым человеком в мире остается владелец Amazon Джефф Безос. Его капитал оценивается в 142 миллиарда долларов! Причем с начала года Безос стал богаче на 42,7 миллиарда долларов!
Билл Гейтс (второе место) отстает от Безоса почти на 50 миллиардов долларов. Его капитал оценивается на данный момент в 94,2 миллиарда долларов. С начала года он стал богаче на 2,4 миллиарда долларов.
Замыкает первую пятерку самых богатых людей в мире испанский бизнесмен Амансио Ортега (76,1 миллиарда долларов). За год он добавил 754 миллиона долларов.
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