Цукерберг впервые вошел в тройку самых богатых людей в мире

Мир

В понедельник, 9 июля, в рейтинге самых богатых людей в мире по версии Bloomberg произошли изменения. Впервые на третье место вышел Марк Цукерберг. 34-летний сооснователь Facebook. По состоянию на 9 июля, его капитал оценивается в 81,6 миллиарда долларов. С начала нынешнего года Марк стал богаче на 8,8 миллиарда долларов.

Легендарный американский инвестор Уоррен Баффетт, которого Цукерберг оттеснил на четвертое место, отстает от него теперь на 400 миллионов долларов. А вот по сравнению с началом года Баффетт потерял 4 миллиарда 80 миллионов долларов.

Самым богатым человеком в мире остается владелец Amazon Джефф Безос. Его капитал оценивается в 142 миллиарда долларов! Причем с начала года Безос стал богаче на 42,7 миллиарда долларов!

Билл Гейтс (второе место) отстает от Безоса почти на 50 миллиардов долларов. Его капитал оценивается на данный момент в 94,2 миллиарда долларов. С начала года он стал богаче на 2,4 миллиарда долларов.

Замыкает первую пятерку самых богатых людей в мире испанский бизнесмен Амансио Ортега (76,1 миллиарда долларов). За год он добавил 754 миллиона долларов.