Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Леонид Буряк: «Мое детство пахнет морем и мамиными пирогами с рыбой»

8:00 10 июля 2018   147
Леонид Буряк
Инф. «ФАКТОВ»

10 июля знаменитый футболист киевского «Динамо» и сборной СССР отмечает 65-летие

Накануне юбилея заслуженный мастер спорта СССР, пятикратный чемпион Советского Союза по футболу, знаменитый полузащитник киевского «Динамо» Леонид Буряк в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» поделился своими воспоминаниями о детстве:

«Я вырос в Одессе, на Пересыпи, на берегу моря. Утро запомнилось криками чаек, пролетавших над нашим домом, солнечными лучами, которые пробивались в окно моей комнаты, грохотом трамвая, запахом моря и маминых пирогов с рыбой. Их запах остается в моей памяти до сих пор. Помню, как часто утром помогал рыбакам вытаскивать сети. Детство для меня — одно из самых светлых и волнующих воспоминаний».

Полный текст интервью читайте в ближайшем номере «ФАКТОВ» и вскоре на нашем сайте.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины