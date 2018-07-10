Леонид Буряк: «Мое детство пахнет морем и мамиными пирогами с рыбой»

Спорт

10 июля знаменитый футболист киевского «Динамо» и сборной СССР отмечает 65-летие

Накануне юбилея заслуженный мастер спорта СССР, пятикратный чемпион Советского Союза по футболу, знаменитый полузащитник киевского «Динамо» Леонид Буряк в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» поделился своими воспоминаниями о детстве:

«Я вырос в Одессе, на Пересыпи, на берегу моря. Утро запомнилось криками чаек, пролетавших над нашим домом, солнечными лучами, которые пробивались в окно моей комнаты, грохотом трамвая, запахом моря и маминых пирогов с рыбой. Их запах остается в моей памяти до сих пор. Помню, как часто утром помогал рыбакам вытаскивать сети. Детство для меня — одно из самых светлых и волнующих воспоминаний».