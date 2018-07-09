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ЧМ-2018: Вукоевич выведен из состава хорватской делегации за поддержку Украины
Хорватский футбольный союз на своем официальном сайте объявил о решении освободить от обязанностей члена тренерского штаба сборной Хорватии на ЧМ-2018 бывшего футболиста киевского «Динамо» Огнена Вукоевича. Как информирует пресс-служба союза, он выведен из состава делегации и больше не ассоциируется с тренерским штабом сборной.
Напомню, что защитник сборной Хорватии Домагой Вида и Огнен Вукоевич (оба на фото) после победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира в серии послематчевых пенальти записали видеоролик, в котором посвятили победу Украине.
«Слава Украине!» — сказал Вида на видео, которое уже третий день живо обсуждается в соцсетях. «Это победа для „Динамо“ и для Украины. Хорватия, вперед!» — добавил Вукоевич, который, как и Вида, выступал за «Динамо», а в последнее время работает в украинском клубе менеджером по странам Балканского региона, Восточной и Центральной Европы.
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ФИФА, рассмотрев данное видео, вынесла предупреждение Виде за неспортивное поведение. Хорватский футбольный союз не стал применять санкции к футболисту, но отстранил Вукоевича.
— Я понимаю и уважаю решение Федерации футбола Хорватии. Не хочу быть обузой для своей национальной команды перед важнейшим матчем ½ финала ЧМ-2018. В моих словах не было никакой политической подоплеки. Я лишь хотел выразить поддержку приятелям из «Динамо» и поблагодарить клуб за то, что позволил мне работать на чемпионате мира. В то же время я понимаю, что мои слова можно интерпретировать по-разному.
Прошу прощения у российской общественности, если мои слова ее как-то задели. Горжусь тем, чего добилась сборная Хорватия в России, и буду поддерживать ребят в оставшихся матчах. Буду для них самым большим болельщиком до конца, — приводит слова Огнена Вукоевича официальный сайт Федерации футбола Хорватии.
Напомню, что хорваты 11 июля сыграют в полуфинале ЧМ-2018 со сборной Англии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшие динамовцы после матча с Россией записали видео со словами: «Слава Украине!».
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