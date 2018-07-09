Законопроект о блокировании сайтов решено кардинально переписать (обновлено)

Политика

В парламенте нет необходимого количества голосов для принятия законопроекта № 6688 о внесудебном блокировании сайтов. Команда авторов проекта решила полностью переписать документ, дополнить рекомендациями международных специалистов и только потом представить парламенту.

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«Как вы помните, на прошлой неделе я поставил вопрос о включении проекта в недельную повестку дня. Не было необходимого количества голосов. На сегодня необходимой поддержки в зале нет. Если после консультаций будут иные предложения, я сообщу отдельно. По состоянию на сегодня я вижу сложности в поддержке залом этого проекта», — заверил спикер Верховной Рады Андрей Парубий на брифинге.

Автор проекта закона — народный депутат Иван Винник — пообещал, что законопроект перепишут. В обновленном документе будут учтены замечания комитета Рады по нацбезопасности, институтов ОБСЕ по вопросам свободы слова, международных партнеров Украины. Только после завершения процесса проект будет внесен на рассмотрение парламента.

Напомним, законопроект, расширяющий список поводов для блокирования сайтов, был раскритикован как в Украине, так и международным сообществом. В Украине проект назвали калькой с российского закона о Роскомнадзоре. В ОБСЕ заявили, что текст законопроекта лучше переписать, чтобы, заботясь о безопасности, не перечеркнуть право на свободу высказываний.