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На украинско-российской границе задержаны десятки нелегальных... коров (фото)
На территории Украины, в районе села Благовещенка Станично-Луганского района, на расстоянии 150 метров от линии государственной границы правоохранители задержали 27-летнего гражданина РФ. Нарушитель, житель села Волошино Миллеровского района России, перегнал из России в Украину… стадо коров без надлежащих документов.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Луганщины.
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25 коров поместили в карантин, а затем передадут сотрудникам Государственной фискальной службы на Луганщине. По словам правоохранителей, после решения суда животных в любом случае конфискуют в пользу Украины.
Мужчину, перегнавшего стадо, задержали на 72 часа. Составленный на него административный протокол за незаконное пересечение государственной границы Украины рассмотрит суд. Россиянину грозит штраф, а также запрет на въезд в Украину в течение минимум одного года.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что На Луганщине нашли взрывоопасную закладку казачков Дремова.
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“ Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!.. ”