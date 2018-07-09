Президент Roshen: Порошенко перестал интересоваться бизнесом после ухода в политику

Политика

Глава Roshen Вячеслав Москалевский заявил, что не отчитывается перед президентом Украины Петром Порошенко о происходящем в корпорации. По его словам, он в последний раз видел главу Украинского государства год назад. А на тему бизнеса они вообще не общаются, заявил Москалевский в интервью «Экономической правде».

Читайте также: Корпорация «Рошен» инвестирует 90 млн грн в создание Roshen Plaza

«А о чем говорить? Мне его советы уже не нужны, а мои — ему. Он перестал интересоваться, когда пошел в политику. По-моему, это была партия СДПУ (о), это был 2003 год. С тех пор с каждым годом интерес угасал, а мы получали по голове из-за его политической деятельности. Когда он стал президентом, то окончательно разговаривать стало не о чем», — заявил директор предприятия.

Также глава Roshen отметил, что ждет, когда Порошенко перестанет быть президентом. По мнению Москалевского, «это тоже надо пережить».

«В управление Roshen он не вникает. После того как он подписал договор с Ротшильдом о передаче активов в слепой траст, я регулярно отчитываюсь перед Ротшильдами, а не перед Порошенко о том, что здесь происходит. Я реально подписал бумагу о том, что я с ним не общаюсь. К тому же все дивиденды, которые мы выплатили, пошли в управление Ротшильдам», — заявил он.

При этом Москалевский подчеркнул, что слепой траст управляет и акциями Порошенко, и выплаченными ему дивидендами. Он отметил, что не знает, как именно там распоряжаются этими деньгами.

Читайте также: Корпорация «Рошен» отчиталась об уплате 1,21 млрд грн налогов с начала года

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время избирательной кампании в 2014 году Порошенко пообещал продать Roshen, если станет президентом. После победы на выборах для продажи была привлечена компания Rothschild. Тем не менее сразу осуществить сделку так и не удалось. Порошенко пояснил, что это связано с началом боевых действий на востоке Украины. Он передал свою долю в компании (85%) в независимый слепой траст компании Rothschild Trust.