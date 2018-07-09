Порошенко назвал условие для снятия евросанкций с России

Политика

Украина приветствует продление Европой санкций против РФ. Условием для обсуждения снятия санкций должно стать освобождение украинских политзаключенных из российских тюрем. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на юбилейном XX саммите Украина-ЕС.

«Саммит проходит в условиях брутальной российской агрессии. Приветствую решение Европы продлить санкции против россиян, в том числе за оккупацию Крыма», — заявил Порошенко. Глава государства также озвучил россиянам рецепт снятия санкций: «Начните с освобождения незаконно удерживаемых граждан».

Продолжая тему давления на Россию, президент Европейского совета Дональд Туск заверил, что тема украинских узников Кремля будет подниматься на всех уровнях. Кроме того, Туск заявил, что Россия должна признать ответственность за уничтожение малайзийского авиалайнера Боинг-777 рейса МН17 в небе над Донбассом.

Надавить на Россию, по мнению Порошенко, может только демонстрация всемирной солидарности с Украиной. И итоговая декларация по саммита Украина — ЕС, куда будут внесены имена узников, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах, как раз и станет способом засвидетельствовать такую солидарность.

Напомним, совет ЕС официально утвердил решение о продлении еще на полгода санкций против России за агрессию против Украины.