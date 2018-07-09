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ФИФА, вы отвратительны, — журналист Bild
Громкий скандал, разразившийся после того, как футболист сборной Хорватии Домагой Вида и член тренерского штаба Огнен Вукоевич после победы над Россией в матче ЧМ-2018 записали видео со словами «Слава Украине!», набирает обороты. Как известно, ФИФА провела расследование и вынесла бывшему футболисту киевского «Динамо» предупреждение.
Сам факт проведения расследования возмутил, в частности, журналиста издания Bild Юлиана Репке.
«Просто напоминаю: Россия убила 12 украинцев с начала чемпионата мира. Не проблема для ФИФА, конечно. Автократический режим, который украл 2 млн украинцев в 2014 году и до сих пор убивает и калечит ежедневно, может принимать чемпионат мира по футболу. Но игрок чемпионата мира, который говорит „Слава Украине!“, может быть забанен за это. ФИФА, вы отвратительны», — написал Юлиан Репке в Twitter.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Вукоевич выведен из состава хорватской делегации за поддержку Украины.
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