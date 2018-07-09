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Перебили посуду и бросили иконы в бассейн: подростки разгромили арендованный дом (фото, видео)
Под Днепром подростки ради забавы устроили погром в двухэтажном доме, который сняли на субботу-воскресенье. Об этом на своей странице в социальной сети написала днепрянка Карина Саттарова.
«После выходных я с мамой поехала в свой дом, чтобы забрать ключи у студентов, которые арендовали жилье на сутки. То, что я увидела, повергло меня в шок, — рассказывает Саттарова. — Наши квартиранты устроили настоящий погром. Были разбиты стеклянные двери, переломаны все стулья, диван, оборваны карнизы. Детская кроватка и иконы валялись в бассейне. Кроме того, в доме перебита вся посуда. Абсолютно вся. Стаканы и тарелки швыряли в стены. Везде — на стенах и на полу — кетчуп. Я уже успела посмотреть в интернете видео. Весь процесс квартиранты снимали и потом выложили ролик в Сеть. Наверное, ради лайков.
Мне известны имена наших квартирантов. Это выпускники одной из школ. Они так праздновали окончание учебы. Мне предлагали обратиться в полицию, но я не стала это делать. Нашла родителей юных вандалов, поговорила. Обещали возместить ущерб.
Скажу сразу, я не хочу никакой «крови». Не хочу мстить. Родители о художествах своих детей знают. Может быть, займутся воспитанием. Самое обидное — это то, что накануне к нам обращались с просьбой сдать в аренду дом на трое суток хорошие знакомые, которые уже не первый раз там останавливаются. Но моя мама почему-то отдала предпочтение выпускникам", — сказала Карина Саттарова.
В Украине это уже не первый подобный случай, когда подростки устраивают ради лайков погромы на съемных квартирах. В социальных сетях есть закрытые группы, где вандалы выкладывают видео этой забавы. Ранее «ФАКТЫ» писали о том что группа молодежи разнесла съемные квартиры в Запорожье и Киеве.
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“ Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!! ”