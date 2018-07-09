Перерезал горло: на Житомирщине задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины

Происшествия

В Житомирской области задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве 37-летней жительницы Бердичева. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в полиции Житомирщины. О подробностях задержания правоохранители пока не сообщают. Говорят, нужно время, чтобы уточнить некоторые факты.

«Да, подозреваемый задержан. У нас пока нет сведений, был ли он знаком со своей жертвой. Пока не ясны мотивы жестокого убийства. Дело в том, что убийца не снял с тела жертвы золотые украшения. Мобильный телефон тоже был при ней. Известно, что жительница Бердичева 7 июля примерно в восемь вечера вышла из дома выгулять собаку. А в 21.20 тело женщины обнаружил случайный прохожий», — рассказали в полиции.

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Как стало известно «ФАКТАМ», в качестве одной из причин убийства следствие рассматривало версия, что на женщину напала группа подростков в отместку за то, что она не разрешала одному из них встречаться со своей 12-летней дочерью.

Смерть жительницы Бердичева наступила от многочисленных ножевых ранений. К тому же у женщины было перерезано горло.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что возле Никополя было найдено тело 13-летней девочки, которую в течение суток искали более двухсот полицейских. Школьницу убили несколькими ударами ножа. Преступник пока не найден.

Фото с сайта ТСН