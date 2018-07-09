Прокуроры САП задержали топ-менеджера «Трейд Коммодити», добровольно приехавшего давать показания

Происшествия

Топ-менеджер компании «Трейд Коммодити» Владимир Гарькавый добровольно прибыл из-за рубежа в Украину, чтобы дать показания в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Прождав допроса несколько часов, Гарькавый все-таки дал показания следователю, после чего неожиданно был задержан.

Читайте также: Дело о крупных хищениях в Минобороны: задержаны четыре чиновника

Адвокат Гарькавого Елена Сторожук недоумевает по поводу методов работы САП и НАБУ: «Это эпично. Гарькавого Владимира задерживают по ч.3 ст. 208 УПК Украины и вызывают адвоката из Бюро правовой помощи… То есть человек сам явился в НАБУ, просил вручить подозрение, ждал два часа, пока хоть кто-то нас примет на допрос, дал показания, ответил на все вопросы детектива — и будет задержан, чтобы… не сбежал!)))».

По словам адвоката, ее подзащитного задержали за то, что он был в розыске, но соответствующее решение суда давно утратило силу. «Определение про розыск и доставку в суд утратило силу 30 апреля 2018 года», — добавила защитник.

Напомним, фирма «Трейд Коммодити» проходит по делу о хищении 149 млн гривен при закупке топлива для Минобороны. Дело расследует НАБУ с осени 2017 года.

Фото Елена Сторожук/Facebook